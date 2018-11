Manchester United treft maatregelen na boete: ‘Anders ga ik weer lopen!’

Manchester United speelt dinsdagavond tegen Young Boys zijn derde en laatste thuiswedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Voor de duels met Valencia en Juventus arriveerde de selectie van trainer José Mourinho vanwege de drukte op de weg te laat op Old Trafford, maar er zijn maatregelen getroffen om een dergelijk scenario ditmaal te voorkomen.

Manchester United ontving in oktober een boete van ongeveer 15.000 euro van de UEFA, nadat het door de verkeersdrukte rondom Old Trafford te laat bij het stadion arriveerde voor het thuisduel met Valencia. Enkele weken later zat de verkeersdrukte de spelersbus van Engelse grootmacht opnieuw dwars voorafgaand aan de kraker met Juventus. Saillant detail was dat de ploeg van Mourinho voor de wedstrijd tegen de Italianen slechts 230 meter hoefde te overbruggen vanaf het spelershotel.

Mourinho arriveerde als enige wel op tijd, doordat hij ten tijde van de verkeersdrukte te voet verder ging. "De spelers zaten 45 minuten in de bus, maar ik liep door de supporters heen, niemand heeft me herkend. Het kostte mij te voet slechts 2 minuten; de spelers hadden aan 45 minuten niet genoeg. Juventus had hetzelfde probleem, maar ik heb een delegatie van de UEFA alvast geïnformeerd, want we wilden niet opnieuw beboet worden", vertelde de oefenmeester toen aan BT Sport.

Inmiddels zijn er maatregelen getroffen door de club. "We hebben een ander hotel gekozen, waardoor we niet door het centrum van Manchester zullen rijden met de bus", licht Mourinho maandag toe in de Engelse media. "We zullen nog korter op het stadion zitten en de politie heeft de club laten weten dat de situatie op de weg ditmaal gunstiger zal zijn. Anders ga ik weer lopen!", besluit de Portugees lachend. Manchester United staat na vier duels met zeven punten op een tweede plaats in Groep H. Juventus is koploper met negen punten, nummer drie Valencia heeft vijf punten en Young Boys is hekkensluiter met één punt.