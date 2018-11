‘In de wedstrijden bleek dat Ajax de beste is van allemaal’

AEK Athene moet dinsdag van Ajax winnen om uitzicht te houden op de derde plaats in Groep E van de Champions League. Het vertrouwen bij de club uit Griekenland zal niet torenhoog zijn, want AEK verloor nog al zijn duels in de poule en staat in eigen land op een teleurstellende zevende plaats. Desondanks blijft Marinos Ouzounidis hoop houden op een positief resultaat.

“Het belangrijkste is dat we ons best blijven doen en positief blijven. We maken niet onze beste periode door, maar we willen allemaal het beste voor de ploeg. Iedereen is verantwoordelijk, dus ik als trainer ook”, zo citeert NUSport. “We willen steun van iedereen. AEK is een heel grote club en vorig jaar hebben we na 24 jaar iets groots bereikt. Dat moeten we niet vergeten.”

“Het is niet eenvoudig om op zo'n niveau te blijven presteren. We hopen de fans snel weer blij te maken”, aldus Ouzounidis. AEK pakte vorig seizoen onder Manolo Jimenez de landstitel, maar in het lopende voetbaljaar gaat het dus een stuk minder met de geelhemden. Ouzounidis beseft dat Ajax de favoriet is om dinsdag met de zege aan de haal te gaan.

“Ajax is gewoon heel goed. Na de loting dacht ik dat Bayern München van een hoger niveau was, maar in de wedstrijden bleek dat Ajax de beste van allemaal is. Ze hebben een heel complete ploeg en hebben niet verloren in Lissabon en München. Desondanks moeten we in onze kansen geloven. We moeten tot het einde gefocust zijn, want fouten worden afgestraft.”