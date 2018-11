‘Waarom zou Ödegaard geen goede vervanger kunnen zijn bij Ajax?’

Martin Ödegaard lijkt steeds beter in zijn spel te komen bij Vitesse. De rechtsbuiten annex aanvallende middenvelder liet zondag in de uitwedstrijd tegen Willem II (1-3) een goede indruk achter. Commentator Arman Avsaroglu denkt dat Ödegaard wellicht interessant kan worden voor clubs als Ajax en PSV.

“Frenkie de Jong gaat vertrekken. Waarom zou Ödegaard geen goede vervanger kunnen zijn voor Ajax? Ik vind dat geen gekke optie”, aldus Avsaroglu in de voetbalpodcast van de NOS. Als Ajax werk wil maken van de komst van Ödegaard, dan zal men niet met Vitesse, maar met Real Madrid om de tafel moeten.

Bij de club uit LaLiga staat de negentienjarige Noor immers nog tot medio 2021 onder contract. Eerder werd de veertienvoudig international door Real Madrid al anderhalf jaar gestald bij sc Heerenveen. In dienst van Vitesse staat hij op twee doelpunten en twee assists in twaalf officiële wedstrijden.

Frank Snoeks vraagt zich af of Ödegaard constant genoeg is om het te maken bij Ajax of PSV. Hij stelt dat Ödegaard bij Heerenveen ‘geen onuitwisbare indruk’ heeft kunnen achterlaten: “Hij doet het nu leuk bij Vitesse, maar moet het nog wel een paar wedstrijden laten zien. Voor Real is hij niet goed genoeg. Dat gaat hij nooit halen."