‘PSG gaat overstag en maakt vraagprijs bekend aan Barça en Real’

Neymar is vanaf volgend seizoen mogelijk weer in LaLiga te bewonderen. Paris Saint-Germain heeft de Braziliaanse superster laten weten dat een terugkeer naar Spanje, waar Neymar eerder actief was voor Barcelona, aankomende zomer bespreekbaar is bij een bod van 200 miljoen euro, zo meldt het Catalaanse Betevé dinsdagavond.

Barcelona zou zelfs als contact hebben opgenomen met een delegatie van de vedette om een terugkeer naar het Camp Nou te realiseren. Neymar stond vanaf 2013 vier seizoenen onder contract bij de Catalaanse grootmacht, alvorens hij in de zomer van 2017 voor 222 miljoen euro naar PSG verkaste. Met die transfersom groeide hij destijds uit tot de duurste voetballer aller tijden.

Ofschoon Neymar als de absolute vedette van PSG geldt, zou Franse topclub nu dan toch bereid zijn om mee te werken aan een zomerse transfer. De 26-jarige aanvaller is naar verluidt ongelukkig in Parijs en ook de aanwezigheid van Kylian Mbappé zou voor de Parijzenaren een grote rol spelen. Mbappé ontwikkelt zich in de schaduw van Neymar stormachtig en moet op termijn het nieuwe gezicht van PSG gaan vormen.

Namens Barcelona zou André Cury vorige week in Londen met een delegatie van Neymar hebben gesproken over een transfer. De international van Brazilië bewaart warme herinneringen aan zijn periode in Catalonië, waardoor een terugkeer naar Barcelona zijn voorkeur heeft. Ook Real Madrid mag naar verluidt echter hopen op zijn komst; voorzitter Florentino Pérez is een fervent bewonderaar van de dribbelaar.