Spelers mogen stadion niet in: ‘Ze hadden Hiddink, nu hebben ze mij’

Anzhi Makhachkala staat op omvallen. De club uit Dagestan kampt met grote financiële problemen en het is onzeker of men het seizoen in de Premjer Liga kan afmaken. Maandag mocht Anzhi niet eens meer trainen in de eigen Anzhi-Arena in Kaspiysk, een stad op achttien kilometer ten zuidoosten van Makhachkala.

Anzhi heeft de huur voor het stadion niet betaald en dus werden de spelers en leden van de technische staf maandag tegengehouden toen zij voor de training naar het stadion wilden. “We hebben niet getraind vanwege de schulden”, bevestigt trainer Magomed Adiev tegenover Championat. “Ik hoop dat we ons vanaf morgen volledig kunnen voorbereiden op de wedstrijd tegen FK Ufa (zaterdag, red.), maar we glijden af richting een faillissement…”

Anzhi speelt voor de winterstop nog twee wedstrijden, tegen Ufa en Spartak Moskou. “Daar bereiden we ons op voor. Voor de rest is alles mistig, al heeft de sportief directeur ons verzekerd dat we morgen weer het stadion in mogen. Hij zei dat ze alles zullen betalen.” Volgens Adiev zijn de spelers en de stafleden het hele seizoen al niet betaald en is de kans groot dat vrijwel alle voetballers van het eerste in januari zullen vertrekken.

Als dat gebeurt en Anzhi kan het seizoen tóch afmaken, dan zal men een beroep moeten doen op de spelers van de eigen jeugd. Supporters van Anzhi hebben petities aangeboden aan de autoriteiten van Dagestan en aan de federale autoriteiten om aandacht te vragen voor de problemen van de club, maar het is de vraag of dat iets gaat opleveren. Anzhi staat momenteel, na vijftien speelronden, met veertien punten op de voorlaatste plaats.

Suleyman Kerimov.

Kerimov-tijdperk

De supporters van Anzhi zullen waarschijnlijk met weemoed terugdenken aan de jaren waarin Suleyman Kerimov de clubeigenaar was. Deze miljardair nam de geelhemden in januari 2011 over en haalde spelers als Roberto Carlos, Samuel Eto’o, Lassana Diarra, Mbark Boussoufa en Yuri Zhirkov naar Rusland. Hij stelde Guus Hiddink aan, liet een nieuw stadion bouwen en bereikte met Anzhi onder meer de vijfde en derde plaats in de Premjer Liga. Anzhi haalde de bekerfinale en schopte het tweemaal tot de achtste finale van de Europa League. In augustus 2013 gooide Kerimov het roer echter om, drie weken na het vertrek van Hiddink.

De inmiddels 52-jarige zakenman schroefde de begroting terug naar 37,5 tot 50 miljoen euro, verkocht vrijwel alle dure spelers en besloot zich nadrukkelijker te richten op de jeugdopleiding. In december 2016 verkocht hij Anzhi Makhachkala aan Osman Kadiev. Anzhi ontsnapte vorig seizoen aan degradatie. Men verloor in de play-offs van Yenisey, maar omdat Amkar Perm failliet ging, bleef Anzhi alsnog behouden voor het hoogste niveau. Gezien alle sportieve en financiële problemen is het de vraag hoelang Anzhi nog op dat niveau te bewonderen zal zijn. Het contrast met het Kerimov-tijdperk is dan ook groot.

“In ieder dorp, in iedere straat, had men het over Anzhi”, zei trainer Magomed Adiev twee weken geleden. “Maar het publiek is verwend geraakt door Hiddink, Eto’o en Roberto Carlos. De supporters willen altijd spektakel zien. Ze hadden een coach met een aanvallende filosofie en het spel was mooi. Ze hadden Hiddink. Nu hebben ze de onbeduidende Adiev en zijn de spelers compleet anders. De interesse in onze ploeg is duidelijk afgenomen.”

Emirates

Het is niet duidelijk hoe hoog de schulden van Anzhi zijn, maar er wordt al wel onderhandeld met potentiële sponsoren. Het gerucht gaat zelfs dat er gesproken wordt met Emirates, de luchtvaartmaatschappij van de Verenigde Arabische Emiraten. “Emirates? Er zijn onderhandelingen. Ik kan niets concreets zeggen over Emirates”, reageerde voorzitter Osman Kadiev afgelopen vrijdag. “We werken er heel hard aan. Hoe ik met alle druk en stress omga? Ik ben het gewend. Ik zal niet veranderen en ik zal niet breken.” Emirates is sponsor van onder meer Real Madrid, Arsenal, AC Milan, Hamburger SV, Benfica en Paris Saint-Germain.