‘Het was beter geweest als het tegelijk was, maar dat is niet zo’

Ajax is dicht bij overwintering in de Champions League. De Amsterdammers spelen dinsdagavond op de vijfde speeldag van de groepsfase uit bij AEK Athene en hebben aan een zege voldoende om zich bij de laatste zestien van het miljardenbal te scharen. De laatste keer dat Ajax zijn opwachting maakte in de knock-outfase van de Champions League was in het seizoen 2005/06, maar volgens Frenkie de Jong brengt dat geen extra druk mee.

De creatieve middenvelder laat maandag op een persconferentie weten dat 'er altijd druk is bij Ajax'. "Vooraf werd er ook al van ons verwacht dat we door zouden gaan. Zo is de stemming nou eenmaal altijd in Nederland. Dat zijn we dus wel gewend”, zo wordt hij geciteerd door onder meer de NOS. Ajax staat na vier wedstrijden met acht punten op een tweede plaats in Groep E. De ploeg van trainer Erik ten Hag won eerder op eigen veld van AEK Athene en Benfica en hield een punt over de uitduels met Bayern München en Benfica.

Ofschoon de formatie uit Amsterdam reeds de nodige lof oogstte met die prestaties, is het volgens De Jong zaak om de klus in Griekenland te klaren. "Het is een mooi begin, maar het is nog niet geslaagd. Als we doorgaan zou het een mooie volgende stap zijn. En dan zien we daarna wel verder", vervolgt de international van het Nederlands elftal. De Jong erkent dat Ajax met vertrouwen is afgereisd naar Griekenland. "Ik denk dat we goed bezig zijn, al is er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Maar we winnen bijna alles en spelen over het algemeen goed voetbal, dus dan kan je wel spreken over een positieve flow."

Ajax kan zich als gezegd met een zege op AEK Athene definitief plaatsten voor de achtste finales. Mocht achtervolger Benfica er later op de avond niet in slagen te winnen op bezoek bij groepskoploper Bayern München, dan is Ajax, ongeacht het resultaat tegen AEK Athene, zeker van kwalificatie. Ten Hag benadrukt dat zijn elftal niet afhankelijk mag zijn van de gebeurtenissen in de Allianz Arena. "Ons uitgangspunt is winnen. We moeten niet afhankelijk worden van een andere ploeg", zo zegt de Ajax-coach. "Het was beter geweest als het tegelijk was, maar dat is niet zo. Dan moet je het accepteren zoals het is."