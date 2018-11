‘Ze gooiden met stenen en schoten vuurpijlen af richting de spelers’

Michel Kreek voetbalde van 1989 tot 1994 voor Ajax en na avonturen in Italië en bij Vitesse kwam hij nog uit voor AEK Athene. De voormalig verdediger voetbalde twee jaar in Griekenland en blikt in dit interview met Omnisport vooruit op het Champions League-duel tussen AEK en Ajax. Bekijk de video hieronder.