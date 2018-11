Barcelona kan tientallen miljoenen verdienen: ‘Je moet er op tijd bij zijn’

Everton huurt André Gomes dit seizoen van Barcelona, maar Marco Silva hoopt dat de middenvelder ook na de zomer op Goodison Park te bewonderen zal zijn. De manager is tevreden over de Portugees en duimt dat directeur voetbalzaken Marcel Brands de 25-jarige Gomes definitief weet over te nemen van Barcelona.

De 29-voudig international van Portugal heeft bij Barcelona nog een contract tot medio 2021, maar dat contract kan voor naar verluidt circa 37 miljoen euro worden afgekocht. “Je moet er op het juiste moment bij zijn om een speler als André te kunnen halen”, zo wordt Marco Silva geciteerd door de Engelse media.

“André heeft het naar zijn zin, maar we willen hem geen druk opleggen om een beslissing te nemen. Het is nog vroeg. Als je morgen iets zou kunnen regelen (de huurdeal omzetten in een transfer, red.), dan moet je het doen, maar zo zit het voetbal niet in elkaar”, besluit de coach.

Gomes komt uit de jeugdopleiding van FC Porto en voetbalde hierna voor Boavista, Benfica, Valencia en dus Barcelona. Hij miste de eerste wedstrijden van het seizoen vanwege blessureleed, maar inmiddels staat Gomes in dienst van the Toffees op vijf duels in de Premier League. Everton neemt het zaterdag op tegen Liverpool.