Nederlander imponeert bij Liverpool: ‘Zestien jaar? Wauw, echt?’

Virgil van Dijk maakt indruk bij Liverpool en is niet de enige Nederlandse verdediger die het goed doet bij the Reds. De zestienjarige Ki-Jana Hoever is immers een vaste waarde bij de Onder-18 van Liverpool en kan op de complimenten rekenen van Neil Critchley, de manager van de Onder-23.

Het tweede van Liverpool won zondag met 0-1 van de leeftijdsgenoten van Everton. Hoever deed in dit duel pas voor de tweede keer met de Onder-23 van Liverpool mee. “Ongelooflijk. Zestien jaar oud? Echt, wauw, echt?”, aldus Critchley na afloop over de rechtsback. De trainer was duidelijk te spreken over het optreden van het voormalige jeugdproduct van Ajax.

“Hij was aan het einde van de wedstrijd vermoeid, maar dat was begrijpelijk aangezien hij midweeks ook al had gespeeld. Met zijn rust en zekerheid, zijn besluitvorming en intelligentie met en zonder bal, was hij gewoon geweldig. Hij speelde tegen een goede tegenstander. Ik ben erg onder de indruk van hem”, zo wordt Critchley geciteerd door de Engelse media.

Hoever ruilde de jeugdopleiding van AZ in 2014 in voor die van Ajax en vertrok afgelopen zomer naar Liverpool. De verdediger stond ook in de belangstelling van clubs als Manchester City, Manchester United en Chelsea.