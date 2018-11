Larsson is ‘sneu’ om te zien: ‘Hij is bijna een last voor Feyenoord’

Feyenoord boekte zondag een 1-0 overwinning op FC Groningen, maar veel indruk maakte het team van Giovanni van Bronckhorst niet. Ook de buitenspelers, Sam Larsson en Steven Berghuis, wisten zich niet te onderscheiden in De Kuip. Zij krijgen kritiek van respectievelijk Arno Vermeulen en Kenneth Perez.

Commentator Vermeulen vindt het ‘sneu’ om te zien in welke vorm de 25-jarige Larsson verkeert, zo vertelt hij in een podcast van de NOS: “Dat kan niet meer. Hij doet niet eens meer een poging om iemand te passeren. Het publiek gaat daar op reageren. Die jongen is totaal het vertrouwen kwijt. Hij is bijna een last voor het elftal.”

Van Bronckhorst haalde de Zweed na 78 minuten naar de kant; hij werd vervangen door Yassin Ayoub. Berghuis maakte de negentig minuten wel vol, maar kon het verschil evenmin maken. Perez vond de rechtsbuiten nog wel goed aan het duel beginnen: “Maar je ziet het: hij staat een beetje de spelverdeler uit te hangen.”

“Wat ik goed van hem vind, is dat hij ‘doorloopt’ en op tijd in het strafschopgebied arriveert. Dan is het niet zo erg. Er waren alleen ook zat momenten dat Berghuis op de ‘zes-positie’ stond te voetballen.” Op Robin van Persie na is Berghuis wel de meest productieve Feyenoorder van het seizoen, met drie doelpunten en vier assists.