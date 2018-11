NEC gaat op ‘disciplinaire gronden’ over tot verwijdering uit selectie

Kevin Jansen hoeft voorlopig niet op minuten in de Keuken Kampioen Divisie te rekenen. Zijn werkgever NEC heeft maandagmiddag namelijk via de officiële kanalen bekendgemaakt dat de middenvelder uit de selectie is gezet. Welke oorzaak precies ten grondslag ligt aan de uitsluiting is niet duidelijk, maar NEC spreekt in een korte verklaring over ‘disciplinaire gronden’.

Jansen liet afgelopen weekend in een interview met de Gelderlander wel weten niet blij te zijn met zijn rol bij de club. Hij kwam tijdens de met 1-0 verloren wedstrijd tegen RKC Waalwijk voor de tweede keer dit seizoen in actie en is niet tevreden over zijn geringe inbreng: “Dit is vervelend, een lastige situatie. Begrijp me niet verkeerd. Ik ben blij met elke wedstrijd. Maar ja, dan sta ik er de volgende keer weer naast”, reageerde hij.

“Op deze manier heeft het geen zin in mijn ogen. Ik train wel met de groep, maar wedstrijden zijn anders. Als ik iedere keer zes weken moet wachten op een kans, dan ben ik er wel klaar mee”, vervolgde Jansen, die mogelijk aanstuurt op een winters vertrek: “Ik kan wel elke keer met de trainer praten, maar dat heeft geen nut. Ik heb immers al aangegeven hoe ik erover denk. Als hij zegt dat hij me nodig heeft dan blijf ik, en anders niet.” NEC laat nu weten dat de 26-jarige middenvelder voor onbepaalde tijd is teruggezet naar Jong NEC.