Bayern kan Ajax helpen: ‘Het woord opgeven ken ik niet, ik blijf vechten’

Bayern München neemt het dinsdagavond in eigen huis op tegen Benfica en voor Niko Kovac staat er veel op het spel. De Duitse grootmacht kent een dramatische start van het Bundesliga-seizoen en de achterstand op koploper Borussia Dortmund is na het gelijkspel van afgelopen weekend tegen Fortuna Düsseldorf inmiddels opgelopen tot negen punten.

In de Duitse pers wordt inmiddels stevig aan de stoelpoten van de oefenmeester gezaagd en de Kroatische trainer verschuilt zich niet voor de kritiek. Hij is het namelijk eens met de woorden van Uli Hoeness, die het gelijkspel tegen de laagvlieger ‘onacceptabel’ noemde: “Het is gewoon de waarheid, ik deel de mening van Hoeness”, reageerde Kovac maandagmiddag tijdens een persconferentie.

“We incasseren de doelpunten veel te makkelijk. Je kunt een situatie een keer verkeerd beoordelen, maar dat mag niet zo vaak gebeuren. Alle respect voor onze recente tegenstanders, maar we mogen de punten niet zomaar verspelen”, was Kovac stellig. Hoeness liet afgelopen weekend weten dat de trainer tegen Benfica in ieder geval nog op de bank zal zitten, maar wilde verder geen garanties geven. Kovac is in ieder geval niet van plan om zelf het bijltje erbij neer te gooien: “Het woord opgeven ken ik niet.”

“Mijn leven heeft altijd in het teken gestaan van doorzetten. Ik kijk vooruit en blijf vechten”, vervolgde hij. Ajax bevindt zich samen met AEK Athene in dezelfde poule als Bayern en Benfica en weet zich dinsdagavond bij een overwinning in Griekenland verzekerd van overwintering in de Champions League. Bij elk ander resultaat moet er gekeken worden naar het resultaat van het treffen tussen de Duitsers en Portugezen: “Wij hebben morgen voldoende aan een punt, maar we willen gewoon winnen. En als dat lukt, willen we daarna weer goed gaan prestern in de Bundesliga”, sloot Kovac af.