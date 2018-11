Crisis bij AEK Athene: ‘Jullie zouden moeten betalen om hier te spelen!’

Met AEK Athene treft Ajax een club aan in crisis. De geelhemden werden vorig seizoen voor het eerst sinds 1994 kampioen, maar staan nu op de zevende plaats. Daar komt bij dat AEK tot dusverre al zijn wedstrijden in de groepsfase van de Champions League heeft verloren. Voor eigenaar Dimitris Melissanidis was de maat na de nederlaag van afgelopen zaterdag tegen Panetolikos (2-1) vol.

Door Gijs Freriks

Schaamte

De gefortuneerde oliehandelaar bracht zondag een bezoekje aan het trainingscomplex van AEK in Attica. Hij was niet te spreken over de mentaliteit van de spelers: “Wie niet meewil, moet naar mij toekomen en moet maar vertrekken. We gaan alleen verder met degenen die hun ziel geven voor deze club. Ik weet heus wel dat je in het voetbal niet alleen maar kan winnen, maar het is onmogelijk om zonder passie en wil te spelen”, aldus Melissanidis.

“Jullie voetballen bij AEK. Het ontbreekt jullie dus aan niets en toch spelen jullie zonder passie. Jullie zorgen ervoor dat ik mij schaam! Ik hoor nu wat mitsen en maren, maar velen hier zouden niet betaald moeten worden om bij AEK te spelen, maar zouden ervoor móeten betalen.” De baas van de club voegde eraan toe dat trainer Marinos Ouzounidis zich geen zorgen hoeft te maken over zijn positie: “Hij is zeker tot de zomer onze trainer. Daar verandert niets aan.” Ouzounidis heeft nog een contract tot medio 2020.

Contracten

Meerdere sleutelspelers van AEK hebben aflopende contracten, onder wie stopper Vasilios Lampropoulos, controleur André Simões en schaduwspits Anastasios Bakasetas. Zij zijn vooralsnog niet akkoord gegaan met de mogelijkheid om te verlengen. Ze kregen zondag van Melissanidis te horen dat ze maar gauw met een tegenbod moeten komen, of anders in januari moeten vertrekken. Want alleen zo kan AEK nog wat verdienen aan deze voetballers.

Volgens columnist Kostas Miaoulis is het niet zo vreemd dat AEK onderpresteert. De club werd vorig seizoen kampioen, maar de spelerscontracten werden niet opgewaardeerd. De voetballers voelen zich dan ook ‘onrechtvaardig’ behandeld en dat is terug te zien op het veld, zo schrijft Miaoulis op de website van NovaSport FM: “AEK heeft nooit rekening gehouden met hogere financiële eisen. De spelers vinden elders misschien waar ze naar op zoek zijn, want bij AEK krijgen ze duidelijk niet wat ze willen hebben.”

Miaoulis betoogt dat de verwachtingen van de 67-jarige Melissanidis waarschijnlijk te hooggespannen zijn. Hij wil domineren in Griekenland en presteren in Europa, maar daarvoor zijn volgens Miaoulis betere spelers nodig die dus ook meer kosten. Vanwege de bouw van het nieuwe Agia Sophia Stadium, dat in 2020 wordt opgeleverd, heeft AEK het financieel echter niet breed. Bovendien heeft men bij AEK Athene geleerd van het verleden.

Degradatie

De Tweekoppige Arend, zoals AEK ook wel wordt genoemd, degradeerde in 2013 uit de Super League en kampte met een schuld van 35 miljoen euro, waarvan 25 miljoen bestond uit een lening van de staat. Om een faillissement te voorkomen leverde AEK haar proflicentie in om te gaan voetballen en herbronnen in de hoogste amateurdivisie Gamma Ethniki, de derde afdeling van de voetbalpiramide. Een groot deel van de schuld werd kwijtgescholden en AEK kon met een schone lei beginnen. Melissanidis ging de club weer leiden ‘en met succes.

AEK promoveerde twee keer en werd vorig seizoen kampioen. Bij AEK lijkt men te zijn afgestapt van het beleid om dure buitenlandse spelers aan te trekken, want er wordt vooral gewerkt met jong (Grieks) talent. Het lijdt geen twijfel dat AEK beter zou kunnen presteren dan de huidige zevende plaats in de Super League, maar het is de vraag of succes in Europees verband met de huidige spelersgroep eveneens haalbaar is. Dinsdagavond móet AEK in ieder geval van Ajax winnen om nog zicht te houden op de derde plaats in Groep E van de Champions League. Men is daarbij echter ook nog afhankelijk van het resultaat bij het andere duel tussen Bayern München en Benfica.