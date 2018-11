‘John van ’t Schip grijpt in en zet ‘treuzelaar’ uit selectie PEC Zwolle’

Darryl Lachman lijkt dit kalenderjaar niet meer in actie te komen voor PEC Zwolle. De Telegraaf bericht maandagmiddag namelijk dat trainer John van 't Schip besloten heeft om de verdediger tot aan de winterstop terug te zetten naar het tweede elftal. De beslissing komt daags na de wedstrijd tegen ADO Den Haag, waarin Lachman een negatieve hoofdrol vervulde.

De 29-jarige stopper moest zich in de 83e minuut van die wedstrijd na een blessure bij Thomas Lam klaarmaken om in te vallen, maar had hier zoveel tijd voor nodig dat scheidsrechter Siemen Mulder besloot om de wedstrijd te vervolgen. Uit de daaropvolgende corner viel uit een voorzet van Nasser El Khayati de 2-3 van Nick Kuipers.

“Het is terecht dat hij dan zegt: dit duurt te lang. Als je geroepen wordt, moet je binnen een halve minuut klaar zijn. Dat was nu niet aan de orde. Ik ben aan het coachen. Spelers moeten er gewoon voor zorgen dat ze zo snel mogelijk klaar zijn. Als een speler dus geblesseerd uitvalt en er wordt aangegeven dat ze moeten warmlopen, moeten ze al weten dat de kans bestaat dat ze in gaan vallen”, reageerde Van 't Schip, die verder aangaf dat er na de wedstrijd harde woorden vielen in de kleedkamer, zaterdag wedstrijd tegenover de Stentor.

De trainer lijkt nu naar aanleiding van de gebeurtenissen van afgelopen weekend besloten te hebben om Lachman te schorsen, aangezien men bij PEC volgens De Telegraaf van mening is dat de verdediger ‘zijn eigenbelang boven dat van het team heeft laten prevaleren’. De verdediger startte dit seizoen vooralsnog zeven keer in de basis in de Eredivisie en kwam zes keer als invaller binnen de lijnen.