Cillessen moet duel met PSV aan zich voorbij laten gaan wegens blessure

Jasper Cillessen is niet van de partij als Barcelona het woensdag in het Philips Stadion opneemt tegen PSV. De 29-jarige sluitpost maakt geen deel uit van de wedstrijdselectie voor het Champions League-duel, die Barça maandagmiddag via zijn officiële kanalen wereldkundig maakt. Cillessen heeft in de warming-up voor het uitduel met Atlético Madrid (1-1) een blessure opgelopen.

Barcelona maakt bekend dat Cillessen een klein scheurtje in de rechterhamstring heeft opgelopen en daardoor twee tot drie weken aan de kant zal staan. De doelman van Oranje hoopte juist in het Philips Stadion weer eens in actie te kunnen komen. Tot dusver keepte Cillessen dit seizoen pas één wedstrijd, in de Copa del Rey tegen Cultural Leonesa (0-1 overwinning). Ook in de Champions League geeft trainer Ernesto Valverde de voorkeur aan Marc-André Ter Stegen.

Ook Luis Suárez en Arthur maken geen deel uit van de wedstrijdselectie van Barcelona voor het uitduel met PSV. De Uruguayaan kampt met knieproblemen en ontbreekt daardoor minimaal twee weken. Van Rafinha Alcântara (zware knieblessure), Sergi Roberto (hamstringproblemen) en Thomas Vermaelen was al bekend dat ze het duel in Eindhoven aan zich voorbij moesten laten gaan. Ivan Rakitic en Philippe Coutinho, die tegen Atlético ontbraken, zijn daarentegen wel weer beschikbaar voor Valverde.