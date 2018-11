Incidenten waren wraakactie voor politie-inval bij harde kern River Plate

De return van de finale van de Copa Libertadores moest zaterdagavond afgelast worden, nadat de bus van Boca Juniors bij aankomst bij het het stadion van aartsrivaal River Plate belaagd werd. Het is voorlopig nog onduidelijk wanneer de Superclásico ingehaald zal worden. Volgens Horacio Rodriguez Larreta, burgemeester van Buenos Aires, waren de gebeurtenissen rond het stadion een wraakactie van de harde kern van River Plate-fans.

Een dag voor de wedstrijd viel de politie binnen bij de leider van de Barra Brava, de gewelddadige en machtige harde kern van River Plate-supporters. Bij die inval werden een geldbedrag van ruim 200.000 euro en driehonderd tickets voor de return van de finale tegen Boca Juniors in beslag genomen. “Het probleem is de Barra Brava, een maffia-organisatie die zich de afgelopen vijftig jaar in het voetbal genesteld heeft”, zegt Rodriguez Larreta tegenover de BBC. Rond het stadion vonden er ook confrontaties tussen de politie en fans van River Plate plaats.

“De Barra Brava is verantwoordelijk voor de incidenten die zich zaterdag hebben voorgedaan. Het is direct te herleiden naar de politie-inval. De driehonderd mensen die geen kaartje hadden, zijn de hoofdpersonen in wat hier gebeurd is”, stelt de burgemeester van Buenos Aires. Hij zegt dat men de zaak tot op de bodem zal uitzoeken. “We moeten uitvinden wie hen de tickets heeft gegeven, zodat we deze maffia-organisatie kunnen overwinnen.”

Volgens Tim Vickery, kenner van het Zuid-Amerikaanse voetbal, verkoopt de Barra Brava tickets op de zwarte markt. “Het gaat niet alleen om passie, maar ook om business. De tickets werden voor bizarre prijzen verkocht. Een verklaring voor het geweld van de River Plate-supporters is dat het een wraakactie tegen de politie is, omdat zij hebben gedwarsboomd dat er flink geprofiteerd kon worden van de finale.”

Verschillende spelers van Boca Juniors liepen verwondingen op toen de spelersbus bij aankomst bij El Monumental belaagd werd met verschillende voorwerpen. Zo kreeg Pablo Pérez bijvoorbeeld glas in zijn oog, terwijl andere spelers last hadden van het traangas dat door de politie gebruikt werd om de supporters van River Plate uit elkaar te drijven. In eerste instantie werd de wedstrijd zaterdagavond uitgesteld, waarna het duel naar zondagavond verplaatst werd. Ook zondagavond werd de eindstrijd uiteindelijk niet afgewerkt en de CONMEBOL besluit dinsdag wanneer de wedstrijd wél wordt gespeeld.