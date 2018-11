David Neres wees AS Roma af: ‘Er waren officiële aanbiedingen’

David Neres gold vorig seizoen als een onbetwiste basisspeler bij Ajax, maar start in de huidige voetbaljaargang vaker op de bank dan dat hij bij de eerste elf hoort. De Braziliaan, die in de Eredivisie dit seizoen tot nu toe goed was voor één doelpunt en vier assists, hoopt in de komende maanden zijn rendement naar een hoger niveau te kunnen brengen en zo weer een plek bij de eerste elf te veroveren.

“Mijn statistieken waren vorig seizoen beter, maar we zitten nu nog middenin het huidige seizoen. Zoals ik al eerder gezegd heb, is het nog lang niet voorbij. Ik hoop dat ik kan groeien en beter kan worden”, vertelt hij aan de Braziliaanse afdeling van Goal. Neres merkt wel dat er afgelopen zomer het een en ander is veranderd bij zijn club “Ajax doet het nu erg goed, er zijn meer ervaren spelers binnengekomen en we hebben het laten zien in de Champions League tegen Bayern München en Benfica. We kunnen mee met de grote ploegen.”

De 21-jarige dribbelaar voelt zich op zijn plek in Amsterdam, al weet hij ook dat veel van zijn ploeggenoten Ajax zullen zien als een opstapje richting een grotere club: “Het draait in het huidige voetbal vaak om geld, dus het is lastig om iets over de toekomst te zeggen. Maar we willen hier allemaal beter worden en prijzen winnen. Als sommigen van ons dan vertrekken, zal dat zijn omdat we onze rol hebben gespeeld en uitgeleerd zijn. Ik wil er klaar voor zijn als die nieuwe uitdaging zich aandient.”

Borussia Dortmund meldde zich afgelopen zomer bij Ajax voor de aanvaller, maar was niet de enige. AS Roma deed namelijk ook een poging om Neres in te lijven: “Er waren officiële aanbiedingen en ook wat geruchten. Ik heb het eerlijk gezegd niet zo gevolgd, al twijfelde ik wel een beetje over wat er zou gebeuren. Ik wilde altijd bij Ajax blijven, omdat ik hier nog beter kan worden en prijzen kan winnen.”