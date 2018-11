‘Neres had mij een paar keer getrapt, daarom moest ik hem even aanpakken’

Jethro Mashart maakte zaterdagavond tegen Ajax zijn debuut voor NAC Breda en voor de achttienjarige verdediger werd het een wedstrijd met twee gezichten. De linksback verloor zijn eerste duel in de hoofmacht namelijk met 0-3 en was door een eigen doelpunt zelf verantwoordelijk voor de openingstreffer van de Amsterdammers. Ondanks deze tegenvallers keek hij toch met een tevreden gevoel terug op zijn vuurdoop.

“Ik heb echt genoten. Mijn vader vroeg elke dag na de training: ‘En, ga je spelen, ga je spelen?’ Hij was echt trots toen hij het hoorde en zei: ‘Blijf rustig, speel zoals je bij Jong NAC speelt’”, vertelt Mashart in gesprek met BN/DeStem. De jonge verdediger wist met de Parel van het Zuiden de eerste veertig minuten stand te houden tegen Ajax, maar brak zelf vijf minuten voor rust de ban met een eigen doelpunt.

“Ik dacht dat de keeper (Benjamin van Leer, red.) de bal zou pakken, terwijl ik van Donny van de Beek een zetje in de rug kreeg. De bal kwam tegen mijn borst, ik kon er niks aan doen. Jammer, want verder ging het lekker”, reageert hij nuchter. Mashart maakt sinds twee weken deel uit van de selectie van de Bredanaars en kon door zijn debuut tegen Ajax meteen aan de bak. De vleugelverdediger vond het echter geen probleem om tegen een topclub te moeten debuteren en vocht enkele felle duels uit met David Neres.

“Hij had me een paar keer getrapt, daarom moest ik hem even aanpakken. Voor de wedstrijd dacht ik: ‘Oef, Neres.’ Ik had er echt zin in. Toen de scheids floot dacht ik alleen maar: maakt niet uit wie er tegenover me staat, gewoon spelen. Ik vind dat ik een goede wedstrijd heb gespeeld. Sterk met een paar foutjes. Voor de rest vond ik het lekker gaan, zeker.”