Shearer ‘verbijsterd’ door keuze van Sarri: ‘Het had verwoestende gevolgen’

Alan Shearer begrijpt niet dat N'Golo Kanté zaterdag tegen Tottenham Hotspur opnieuw werd opgesteld als rechtshalf. De Fransman komt volgens Shearer veel beter tot zijn recht als controlerende middenvelder, maar op die positie krijgt Jorginho de voorkeur bij the Blues. Zo worden de kwaliteiten van Kanté volledig verkwist, oordeelt Shearer in zijn column voor The Sun.

Chelsea werd overrompeld door Tottenham, dat uiteindelijk met 3-1 won. Een van de redenen voor het krachtsverschil was volgens Shearer de opstelling van de ploeg van Maurizio Sarri. "Het is verbijsterend dat Sarri er niet voor kiest om N'Golo Kanté op te stellen voor zijn achterste vier. Als die kleine Franse dynamo niet als stofzuiger in dat gat duikt om snelle tegenstanders af te stoppen, dan staan de centrale verdedigers David Luiz en Antonio Rüdiger in hun hemd. Dat liet Tottenham Hotspur zaterdagavond zien, met verwoestende gevolgen", schrijft Shearer.

De oud-topvoetballer roept in herinnering dat Leicester City in 2016 kampioen werd met Wes Morgan en Robert Huth als centraal duo. Dat zijn niet bepaald de snelste verdedigers, zo stipt hij aan, maar Kanté wist de tekortkomingen van het tweetal op 'briljante wijze' te camoufleren. "Het is verreweg de beste verdedigende middenvelder ter wereld. Jorginho zit niet op hetzelfde niveau. Maar als Kanté zo speelt als tegen Tottenham Hotspur, een stuk dieper en op de rechterflank, dan heb je niets aan hem."

"Hij is geen aanvallend ingestelde middenvelder", benadrukt de topscorer aller tijden van de Premier League. "Ik weet dat Sarri met Jorginho heeft samengewerkt bij Napoli en dat hij hem vertrouwt als verdedigende middenvelder, maar hij had een slechte avond op Wembley." The Sun stipt aan dat 62 procent van de balcontacten van Kanté plaatsvond op de helft van Tottenham, ten opzichte van 49 procent vorig seizoen. Toen won Chelsea met 1-2; nu verloor het met 3-1.