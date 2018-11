Guardiola over titelstrijd: ‘Het is net als met Nadal, Federer en Djokovic’

Manchester City staat na dertien wedstrijden bovenaan in de Premier League, met twee punten meer dan Liverpool. Beide clubs verloren dit seizoen nog niet en ontlopen elkaar daarom nauwelijks. Josep Guardiola, de trainer van de koploper, beseft dat ieder puntenverlies fataal kan zijn. Alleen als Manchester City het hele seizoen goed blijft presteren, is prolongatie van de landstitel volgens hem mogelijk.

Afgelopen weekend bleek de kracht van beide titelkandidaten opnieuw: Manchester City won met 0-4 van West Ham United en Liverpool was met 0-3 te sterk voor Watford. "Het is net als met Rafael Nadal, Roger Federer en Novak Djokovic, niet? Zij stuwen elkaar naar een hoger niveau. In de sport heb je die strijd nodig", vertelt Guardiola in de Engelse pers. "Ik heb het er met mijn spelers niet over gehad, maar ze weten wel hoe sterk Liverpool is. Ze weten dat we geen punten mogen morsen, omdat Liverpool anders kampioen wordt."

"En het gaat niet alleen om Liverpool, want ik kan ook Chelsea, Tottenham Hotspur en Arsenal noemen", stelt de Spanjaard, die de titelrace van 2010 met Barcelona in herinnering roept. De grootmacht werd onder leiding van Guardiola kampioen met 99 punten; het Real Madrid van Manuel Pellegrini, de trainer die zaterdag met West Ham tegen Manchester City speelde, had er 96. Het bewijst volgens Guardiola dat zijn ploeg niet mag verzaken gedurende het seizoen.

"Ik kan me dat seizoen nog heel goed voor de geest halen. Ik weet nog precies hoe zwaar het was", blikt hij terug. "Real Madrid speelde heel goed onder Manuel. Het was mooi dat we 99 punten haalden, omdat we in het seizoen daarvoor de treble wonnen. Om dat niveau vast te houden... We pakten 99 punten terwijl een club ons op de hielen zat. We wisten dat Real Madrid kampioen zou worden, als wij punten zouden verspelen."