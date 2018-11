Van Persie bescheiden: ‘Ik weet niet of ik een goede trainer zou zijn’

Robin van Persie wil nog niet officieel bevestigen dat hij volgend jaar aan de trainerscursus gaat beginnen. "Momenteel ben ik voetballer en daar geniet ik nog van. We zien wel wat er in de toekomst gebeurt", zegt de aanvaller van Feyenoord. In onderstaande video noemt Van Persie een aantal trainers en managers die belangrijk waren in zijn loopbaan. Ook benadrukt de topscorer aller tijden van Oranje het verschil tussen een goede manager en een goede trainer.