‘Ik weet wel beter: AEK verloor maar nipt van Bayern München en Benfica’

Ajax heeft niet het idee dat kwalificatie voor de volgende ronde van de Champions League al is bewerkstelligd, zo benadrukt Lasse Schöne. De Amsterdammers hebben een voorsprong van vier punten op Benfica en kunnen zich dinsdag via een overwinning op AEK Athene verzekeren van een plek in de achtste finale. Ook puntenverlies van Benfica tegen Bayern München is genoeg voor Ajax.

"Niemand binnen de spelersgroep denkt dat we er al zijn. We zijn er nog niet, maar hebben wel alles in eigen hand", vertelt Schöne aan NUsport. De Deen verwacht geen makkelijke avond in Athene. "We hebben in het verleden al een paar keer in Griekenland gespeeld. Het is daar gewoon moeilijk voetballen in die heksenketels. Dat zag je ook aan Benfica. Die wonnen er ook nog maar net met 2-3."

Matthijs de Ligt vertelt in het Algemeen Dagblad dat hij wel merkt dat de buitenwereld al vooruitloopt op de kwalificatie voor Ajax. De verdediger zegt die verwachtingen te voelen én begrijpt waar ze vandaan komen. "Door onze resultaten in Europa is iedereen lovend. Dat moeten we als een compliment zien. Maar vooral niet meer dan dat. Ik weet wel beter. AEK verloor ook maar nipt van Bayern München en Benfica, hè."

Maandagochtend maakte trainer Erik ten Hag zijn selectie bekend voor de wedstrijd tegen AEK. Er was een 'sprankje hoop' dat Hakim Ziyech op tijd fit zou zijn, maar de buitenspeler blijft met knieklachten achter in Amsterdam. Ook de geschorste Nicolás Tagliafico stapt niet op het vliegtuig naar Athene.