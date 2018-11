‘We betalen Alexis niet een half miljoen per week om quarterback te spelen’

Manchester United stelde zaterdag teleur in de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace. The Red Devils kwamen niet verder dan een 0-0 gelijkspel en Paul Ince heeft zich geërgerd aan het wisselbeleid van José Mourinho. De trainer bracht Marouane Fellaini na een uur binnen de lijnen als vervanger van Jesse Lingard en liet Alexis Sánchez halverwege de tweede helft invallen, al speelde de Chileen niet zo diep als Ince graag had gezien.

"Met alle respect, maar we hebben het over Crystal Palace. Waarom laat je Marouane Fellaini eerder invallen dan Alexis Sánchez?", vraagt Ince zich af bij de BBC. "Als ze niet kunnen scoren, dan worden lange ballen op Fellaini gespeeld. Ze hopen op geluk met afvallende ballen, terwijl je Alexis Sánchez niet een half miljoen pond per week betaalt om als quarterback te spelen. We willen hem in het zestienmetergebied zien."

Aan het eind van de wedstrijd werd Manchester United uitgejouwd door de supporters en daar heeft Ince wel begrip voor. "De fans hebben zich geduldig opgesteld, maar ik zie geen enkele samenhang in ons spel", geeft hij aan. De voormalig middenvelder, die tussen 1989 en 1995 op Old Trafford speelde, is geen voorstander van de voortdurende veranderingen in de opstelling van Mourinho. "Hij verandert het steeds, omdat hij niet zeker weet wat zijn beste opstelling is."

"Als je samenhang en consistentie wil hebben, moet je als trainer juist weten wat je beste elftal is, afgezien van blessures en schorsingen. Als dat gebeurt, dan zouden ze beter kunnen gaan presteren", adviseert Ince. Manchester United staat op de zevende plek in de Premier League, met punten minder dan koploper en rivaal Manchester City. Zaterdagavond gaat de ploeg van Mourinho op bezoek bij nummer achttien Southampton.