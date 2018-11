‘Het is een goede beslissing geweest om terug naar Ajax te komen’

Daley Blind keerde afgelopen zomer terug bij Ajax, na vier jaar voor Manchester United te hebben gespeeld. De 28-jarige verdediger annex middenvelder is blij met zijn terugkeer in Amsterdam, zo vertelt hij in gesprek met ANP. Hij benadrukt tevens dat hij niet bij Ajax is teruggekeerd om af te bouwen.

“Het was maar afwachten of we de groepsfase van de Champions League zouden halen. En nu kunnen we naar de achtste finales en zijn we met Nederland ploegen als Frankrijk en Duitsland voorgebleven in de Nations League”, vertelt Blind over de sportieve voorspoed in de begin van het seizoen. Hij heeft dit seizoen al een behoorlijk aantal wedstrijden achter zijn naam staan, maar ondervindt geen fysieke problemen.

“Ik had even nodig, maar ben nu echt fit. Ik pak ook mijn rust als dat nodig is. Vroeger trainde ik vaak door met pijntjes”, vervolgt de verdediger annex middenvelder, die geregeld bekritiseerd wordt. “Mijn vader had het vroeger ook vaak. Misschien ligt het aan onze achternaam. Ik laat merken dat ik baal als ik een foute bal geef. Misschien valt dat anderen dan extra op. Het lijkt soms ook wel of mensen verwachten dat ik nu ook heel veel ga scoren omdat ik van een topclub uit de Premier League ben teruggekomen.”

“Ach, het heeft mij alleen maar sterker gemaakt”, aldus Blind. “Het is een goede beslissing geweest om terug naar Ajax te komen. Ik ben pas 28 jaar en denk nog lang niet aan afbouwen. Ik wil ook iets winnen. Misschien blijf ik wel altijd hier, wellicht komt er nog eens een mooie kans in het buitenland. We zien het wel.”