Ödegaard opent jacht op Feyenoord na ‘beste duel voor Vitesse’

Martin Ödegaard heeft naar eigen zeggen zijn beste wedstrijd in dienst van Vitesse achter de rug. Zondag was de creatieveling de grote smaakmaker in de eerste helft tegen Willem ii (0-3): hij speelde een belangrijke rol in de voorbereiding van de eerste twee doelpunten en kon vervolgens een 'echte' assist op Bryan Linssen bijschrijven.

Ödegaard, die in een vrije rol vanaf rechts speelde, heeft zijn draai inmiddels 'helemaal' gevonden, vertelt hij aan De Gelderlander. Het was volgens de Noor de juiste keuze om na zijn periode bij sc Heerenveen aan de slag te gaan in Arnhem. Hij denkt met Vitesse in de top drie te kunnen eindigen, ten koste van Feyenoord. "We moeten met onze kwaliteiten strijden voor een toppositie in de Eredivisie. Waar ik dan aan denk? Ajax en PSV zijn van de buitencategorie, daarachter is alles mogelijk in Nederland."

"Ik krijg bij Vitesse heel veel vrijheid", vertelt het negentienjarige talent. "En dat doet me goed." Ödegaard zegt geen 'authentieke vleugelspits' te zijn, maar iemand die zwerft op het veld. De wisselwerking met ploeggenoten Vyacheslav Karavaev op rechts en met Matús Bero op het middenveld bevalt hem in dat opzicht goed. "Dan kom ik ook het best tot mijn recht. Ik kan wel zeggen dat dit mijn beste wedstrijd bij Vitesse was (...) Persoonlijk voel ik me steeds beter worden."

De 'eeuwige discussie' over zijn beste positie laat de Real Madrid-huurling voor wat het is. "Ik geniet gewoon. Deed ik bij Heerenveen al. Zoals nu tegen Willem II is het leven toch perfect? Ik heb me heerlijk uitgeleefd." Dit seizoen was Ödegaard goed voor elf officiële wedstrijden, waarin hij tweemaal scoorde.