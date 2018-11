Hugo Borst vergelijkt: ‘Feyenoord heeft een kind op links; PSV niet’

Als het zondag tussen Feyenoord en PSV aankomt op de kwaliteit van de spelers, dan lijdt het volgens Hugo Borst weinig twijfel wie de favoriet is in de topper. De columnist van het Algemeen Dagblad denkt dat PSV op tien posities een betere speler heeft staan; alleen Robin van Persie zou een basisplaats hebben in Eindhoven, denkt hij. En de inzetbaarheid van de veteraan is door een spierblessure niet eens zeker.

Als voorbeeld wijst Borst naar de backs van Feyenoord en PSV. "Op links heeft Feyenoord een kind, PSV een speler die het Spaanse nationale elftal gaat halen. Of neem de keepers. Die van PSV heeft acht jaar meer ervaring. Vergelijk alle elf de spelers en je weet: alleen Van Persie is beter", concludeert de analist. "En vergelijk je de teams, tja, dan wint PSV ook."

Niet alleen qua spelersmateriaal heeft PSV een streepje voor: Borst heeft ook meer vertrouwen in Mark van Bommel dan in Giovanni van Bronckhorst. Hij spreekt van 'een beetje een pijnlijk verhaal' bij Feyenoord. "Van Bronckhorst heeft een volle prijzenkast achter zich. Een landskampioenschap, twee KNVB Bekers, twee Cruijff-schalen. Maar het voetbal. Matig, slecht."

Desondanks verwacht Borst niet dat PSV in De Kuip over Feyenoord heen gaat walsen. Hij stipt aan dat de Eindhovenaren het vaak lastig hebben in Rotterdam-Zuid. "Het Legioen moet het zondag doen. Geen Argentijnse toestanden natuurlijk, maar rituele vijandigheid is niet verboden. Dat De Kuip een onneembare veste is, bepaalt niet Gio, niet de spelers, maar de fans van Feyenoord. De ironie is: na afloop blijken ze Ajax een handje geholpen te hebben."