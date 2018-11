‘Zo slecht als vaak wordt beweerd heeft Advocaat het bij Oranje niet gedaan’

Dick Advocaat heeft de boel aardig op de rit gekregen bij FC Utrecht. Onder het bewind van de 71-jarige oefenmeester bezetten de Domstedelingen inmiddels de vijfde plaats in de Eredivisie, na de 5-0 zege op De Graafschap van zondag. Valentijn Driessen is in zijn column in De Telegraaf lovend over Advocaat.

“Bij FC Utrecht laat Advocaat zien dat hij het vak van voetbaltrainer/coach nog steeds in de vingers heeft. Wijsneuzen, uitvinders en omhooggevallen academici met hun interessantdoenerij en theoretisch gezever – publicitair vaak blindelings gesteund door onnozele volgers – aftroevend”, aldus Driessen. “Advocaat is echt en hoeft zich niet te verschuilen achter allerlei theorieën. Hij beheerst het vak. Zelfs dan ga je weleens op je bek omdat niet alles maakbaar is in het topvoetbal.”

“Het overkwam Advocaat bij Sparta ofschoon het fenomeen VAR een stevig handje hielp. Advocaats missie ’WK 2018’ mislukte door eigen toedoen tegen Frankrijk en de bijzondere, bijna verdachte 8-0 zege van Zweden tegen Luxemburg”, vervolgt hij. Driessen benadrukt dat Oranje zich onder leiding van Advocaat kwalificeerde voor divisie A van de Nations League. Daarin eindigde Nederland als eerste in een poule met Frankrijk en Duitsland. “Zo slecht als vaak wordt beweerd heeft Advocaat het bij Oranje dus niet gedaan.”

“Zonder een spat aan zijn jarenlange werkwijze te hebben gesleuteld, lukt het Advocaat nu weer om FC Utrecht nieuw leven in te blazen”, aldus Driessen, die van mening is dat de clubleiding van FC Utrecht niet moet zwichten voor het ‘gedram’ van Advocaat om een nieuwe spits, wegens de aanwezigheid van Nick Venema. “Vijf doelpunten in één wedstrijd en een scorende negentienjarige goalgetter uit de eigen opleiding, die om de hoek woont; Advocaat moet gewoon aan de slag met het beschikbare materiaal.”