‘Als je kijkt naar Labyad bij Ajax, dan wil je hem elke week zien spelen’

Abdenasser El Khayati is bij ADO Den Haag uitstekend aan het seizoen begonnen. De 29-jarige aanvallende middenvelder zorgde in competitieverband reeds voor tien doelpunten en vier assists namens de club uit de Hofstad. Pierre van Hooijdonk, John van 't Schip en Rafael van der Vaart laten zich bij Studio Voetbal lovend uit over El Khayati.

“Het gevoel dat hij in zijn voeten heeft, het overzicht daarbij, de slimheid... In het rechterrijtje wil je niet aan de onderkant zitten en heb je dit soort spelers nodig”, zegt Van Hooijdonk. Hij krijgt bijval van Van 't Schip, die afgelopen weekeinde met PEC Zwolle met 2-3 verloor van het ADO Den Haag van El Khayati. “Of hij hogerop kan? Ik denk het wel. Als je kijkt naar hoe goed hij al bij ADO speelt, dan zie ik niet in waarom hij geen stap hoger zou kunnen.”

Rafael van der Vaart twijfelt of El Khayati er verstandig aan doet om een stap hogerop te zetten. “Ik vind het een beetje moeilijk. Als je kijkt naar Labyad bij Ajax, dan wil je hem elke week zien spelen. Net als Ayoub bij Feyenoord. Die moeten toch veel meer minuten maken?” Het contract van El Khayati bij ADO Den Haag, waar hij sinds januari 2017 speelt, loopt nog tot medio 2020.

“Ik vind het jammer. Dan kun je net zo goed bij zo'n club blijven, maar iedere speler wil natuurlijk hogerop. Je zegt geen nee tegen Ajax”, besluit Van der Vaart. El Khayati speelde in de jeugd van Feyenoord, Excelsior, PSV en FC Den Bosch, waarna hij via NAC Breda, Olympiakos Nikosia, KV Turnhout en Kozakken Boys in Engeland terechtkwam. Na voor Burton Albion en Queens Park Rangers te hebben gespeeld, tekende de aanvallende middenvelder bij ADO.