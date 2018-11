‘Handgemeen in kleedkamer zorgt voor ‘ware schok’ op Varkenoord’

Het is afgelopen week onrustig geweest bij Feyenoord Onder-19, zo schrijft het Algemeen Dagblad maandagochtend. Een ruzie tussen Crysencio Summerville en Mats Knoester is afgelopen donderdag volledig uit de hand gelopen. Bij Feyenoord moet men nu beslissen over de strafmaat voor Summerville.

Summerville en Knoester kregen het aan de stok op het trainingsveld. Daarna besloot eerstgenoemde er een familielid bij te halen, die niet van plan was om ‘de zaak te sussen’. De krant schrijft dat het handgemeen dat in de kleedkamer volgde ‘een ware schok’ heeft opgeleverd binnen Varkenoord, bij jeugdspelers en begeleiders. Feyenoord Onder-19 ging twee dagen na het incident met 5-3 onderuit op bezoek bij FC Volendam.

Maandag beslissen Dirk Kuyt, trainer van de Onder-19, zijn assistent Cor Adriaanse en de voetbaldirectie van Feyenoord, bestaande uit Jan de Jong en Martin van Geel, over de strafmaat voor Summerville. “Dat jeugdelftal heeft wel iets meegemaakt. Dit zijn echt enorm lastige zaken”, zegt Feyenoord-trainer Giovanni van Bronckhorst, die uitgebreid met Kuyt over het incident heeft gesproken.

De zeventienjarige Summerville tekende in maart zijn eerste profcontract bij Feyenoord, dat hem tot medio 2021 aan de Rotterdammers verbindt. De aanvaller speelt al sinds zijn zesde op Varkenoord en staat te boek als groot talent. In een eerder stadium zaten onder meer Bayern München en Borussia Dortmund achter de jeugdinternational aan.