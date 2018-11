John de Wolf geïmponeerd: ‘Hij is een absolute aanwinst voor PSV’

John de Wolf genoot zaterdag van PSV in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (3-0). De rapporteur van De Telegraaf kende Luuk de Jong een 8 toe, terwijl linksback Angeliño een 7,5 krijgt. De oud-voetballer prijst de 'geweldige wedstrijdinstelling' van De Jong, terwijl hij Angeliño ziet als een 'absolute aanwinst' voor PSV.

De Wolf licht één spelsituatie uit om de mentaliteit van De Jong samen te vatten. "Op een gegeven moment zie ik hem gewoon de rechtsbackpositie overnemen, omdat Denzel Dumfries daar vanuit een omschakelmoment even weg was. Wat een bereidheid om te werken voor het team en om alles te geven", vindt de voormalig verdediger. Angeliño is niet alleen verdedigend 'prima', maar creëert ook in aanvallend opzicht veel, zo merkt De Wolf op.

"Hij heeft longen als een paard, blijft maar naar voren gaan en heeft een schitterende voorzet. Angelino wil echt bij elke aanval betrokken zijn. Dat is mooi om te zien", concludeert de analist. Het hoogtepunt van de wedstrijd was een omhaal van De Jong, op aangeven van Hirving Lozano. "Wat een goal. Hij gooit er echt zijn hele ziel en zaligheid in. En geeft zoveel power aan de bal. Echt fantastisch om naar te kijken."