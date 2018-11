Dolletje van André Onana valt ‘duidelijk verkeerd’ bij Benjamin van Leer

Een dolletje van André Onana viel zaterdag 'duidelijk verkeerd' bij Benjamin van Leer, zo schrijft De Telegraaf maandag. De twee doelmannen onderhouden een bijzondere band, maar na de wedstrijd tussen NAC Breda en Ajax (0-3) had Van Leer even geen zin in een plagerijtje van Onana. "Hé Benjamin, ha ha ha ha", bulderde Onana bij het ingaan van de spelerstunnel van de lach.

Onana en Van Leer waren collega's en concurrenten bij Ajax; dit seizoen wordt Van Leer door de Amsterdammers verhuurd aan NAC. "André is een goede jongen, houdt van dolletjes en was na die 0-3 blij natuurlijk, maar ik had er even geen zin in", aldus Van Leer, die zichzelf de 0-1 aanrekende. Een hoekschop van Lasse Schöne werd vijf minuten voor rust door iedereen gemist, waarna debutant Jethro Mashart de bal bij de tweede paal ongelukkig in eigen doel liep.

"Ik weet dat Lasse Schöne corners goed kan nemen en ik dacht dat Kasper Dolberg voor me zou komen, waardoor ik in de rem ging", legt Van Leer uit. "Achteraf had ik dat niet moeten doen, maar er vol in moeten kleunen. Nu zag ik er heel lullig uit. Dat weet ik." Hij merkt op dat NAC in de eerste helft heel solide speelde en dat Ajax maar weinig gevaar kon stichten. Bij rust had het dus eigenlijk 0-0 moeten staan. "Dan ga je heel anders de tweede helft in."

Direct na de wedstrijd stak de sluitpost ook al de hand in eigen boezem. In gesprek met Voetbal International erkende hij dat het 'wel iets beter' zal moeten, als hij wil terugkeren naar Ajax. "Een carrière bestaat helaas niet alleen maar uit hoogtepunten. Je hebt ook mindere periodes. Ik wil niet zeggen dat dit een mindere periode is, maar ik heb weleens beter gespeeld en naar dat niveau moet ik toe."