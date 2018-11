FC Groningen wijst tien miljoen af: ‘Hij is vergelijkbaar met Van Persie’

Danny Buijs ziet Ajax als de ideale tussenstap voor Ritsu Doan, op weg naar de internationale top. De trainer van FC Groningen maakt zich geen illusies: hij verwacht alleen dit seizoen nog over de Japanse uitblinker te kunnen beschikken. Wel geeft Buijs in gesprek met De Telegraaf aan dat Groningen in de winterstop niet wil meewerken aan een vertrek van Doan, omdat hij het verschil tussen degradatie en handhaving zou kunnen maken.

Zondag werd Doan door analist Kenneth Pérez getipt als de opvolger van Hakim Ziyech bij Ajax en daar kan Buijs zich wel in vinden. "Hij kan zo de plaats van Hakim Ziyech innemen als die vertrekt", vindt de trainer van De Trots van het Noorden. Buijs ziet zelf het liefst dat Doan de 'Luis Suárez-route' bewandelt: via Ajax naar de internationale top. Hij kan in Amsterdam verder groeien, legt de oud-voetballer uit.

Er zijn ook niet veel andere Nederlandse clubs die Doan kunnen betalen, want volgens Buijs zijn er uit Rusland en Oekraïne al biedingen van negen en tien miljoen euro. Scheidend directeur Hans Nijland wil voorlopig niets weten van een transfer. "In de zomer zei de club ook al 'nee' tegen acht miljoen euro van CSKA Moskou. Een goede beslissing want nu hebben we nog profijt van hem", legt Buijs uit. Hij noemt Doan de beste speler van Groningen.

"In de jeugd heb ik met Robin van Persie gespeeld en later in een elftal met Georginio Wijnaldum en Doan is van vergelijkbaar niveau." Buijs verwacht dat Doan alleen maar meer waard wordt. De twintigjarige uitblinker is immers al een vaste waarde in het elftal van Japan en doet in januari mee aan de Azië Cup. Zondag speelde hij een sterke eerste helft tegen Feyenoord in De Kuip. Zijn gevaarlijkste moment was een solo en schot op de paal in het strafschopgebied.