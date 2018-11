Thauvin schittert met hattrick; Strootman haakt vlak voor aftrap af

Olympique Marseille heeft de uitwedstrijd tegen Amiens zonder kleerscheuren doorstaan. Florian Thauvin gidste de club uit Zuid-Frankrijk zondag met een hattrick voorbij de nummer zestien van de Ligue 1: 1-3. Kevin Strootman deed niet mee. De middenvelder haakte tijdens de warming-up af met een rugblessure.

De international van het Nederlands elftal werd vervangen door Morgan Sanson en zag vanaf de zijkant toe hoe Marseille al na acht minuten op achterstand kwam. Bakaye Dibassy scoorde voor Amiens in het volgepakte Stade de la Licorne. Na een klein half uur spelen kwam l’OM dankzij Thauvin langszij: de buitenspeler kapte met zijn linker naar binnen en verschalkte de doelman in de korte hoek.

Marseille bleef de bovenliggende partij, maar moest tegelijkertijd blijven waken voor de uitvallen van Amiens. Zo moest doelman Steve Mandanda halverwege de tweede helft in actie komen op een inzet van Thomas Monconduit. Hierna voetbalde Marseille een aantal goede kansen bij elkaar: Valère Germain kopte uit een hoekschop tegen de lat en Bouna Sarr schoot naast.

Na tachtig minuten viel de bevrijdende 1-2 alsnog: Thauvin krulde een vrije trap tegen het doelnet. Het team van trainer Rudi Garcia had het duel hierna op slot kunnen gooien, ware het niet dat de strafschop van Dimitri Payet gekeerd werd door Regis Gurtner. In de blessuretijd werd het dan toch 1-3 en het was opnieuw Thauvin die scoorde. Marseille staat nu met 25 punten op de vijfde plaats in de Ligue 1.