Tete en Depay kunnen voor unicum in loopbaan van Guardiola zorgen

Manchester City is nagenoeg zeker van de knock-outfase van de Champions League. Het team van Josep Guardiola staat na vier speelronden met negen punten eerste in Groep F en houdt Olympique Lyon onder zich. Les Gones hebben zes punten, zijn nog ongeslagen in de poule, en nemen het op tegen de koploper. Opta blikt vooruit op het duel in het Groupama Stadion, dinsdag vanaf 21.00 uur.

O Olympique Lyon won de enige wedstrijd die men tegen Manchester City speelde. In september werd het door doelpunten van Maxwel Cornet en Nabil Fekir 1-2.

O Dit wordt de derde Europese uitwedstrijd van Manchester City in Frankrijk. In april 2016 werd het 2-2 tegen Paris Saint-Germain en in maart 2017 verloor men met 3-1 van AS Monaco.

O Olympique Lyon verloor slechts één van de tien Europese thuiswedstrijden tegen clubs uit Engeland. Dat was de 0-1 nederlaag tegen Arsenal in februari 2001.

O Olympique Lyon speelde zijn laatste drie Champions League-thuiswedstrijden gelijk. Tegen Shakhtar Donetsk werd het in oktober 2-2 en vervolgens werd er tweemaal geremiseerd tegen TSG Hoffenheim: 3-3 en 2-2.

O Olympique Lyon is in de vier groepsduels van dit seizoen ongeslagen gebleven. De laatste keer dat de Fransen de eerste vijf Champions League-groepsduels niet verloren, was in het seizoen 2008/09.

O Manchester City maakte van alle ploegen de meeste Champions League-doelpunten dit seizoen: twaalf stuks in vier wedstrijden.

O Manchester City won beide Champions League-uitduels van het lopende seizoen. Slechts één keer wonnen the Citizens al hun uitwedstrijden in de poulefase, in het seizoen 2013/14.

O Als Olympique Lyon wint, dan wordt de trainer Guardiola voor het eerst in de geschiedenis door één ploeg op twee nederlagen getrakteerd in de groepsfase van het miljardenbal.

O David Silva scoorde in zijn laatste drie Champions League-wedstrijden. Hij maakte nog nooit zoveel doelpunten in één Champions League-seizoen. De enige speler van Manchester City die vier CL-duels achter elkaar wist te scoren, was Raheem Sterling in september-november 2017.