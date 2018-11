Hazard: ‘Ik heb contact gehad met Paris Saint-Germain, maar het trok mij niet’

Eden Hazard speelt sinds 2012 voor Chelsea, dat destijds 35 miljoen euro overmaakte naar Lille OSC. De Belgische vleugelaanvaller werd de afgelopen jaren meer dan eens in verband gebracht met een vertrek bij the Blues, onder meer naar Real Madrid. In gesprek met Canal Football Club bevestigt Hazard dat er ook contact is geweest met Paris Saint-Germain.

“Ik heb eens contact gehad met Paris Saint-Germain, maar het aanbod trok mij niet. Ik heb altijd gezegd dat als ik zou terugkeren in de Ligue 1, dat het bij Lille zou zijn”, zegt Hazard, die vanaf zijn veertiende in de jeugd van Lille speelde. “Het niveau in de Ligue 1 is eigenlijk te laag voor Paris Saint-Germain, het is ieder weekeinde gemakkelijk voor hen. Wanneer ze in de Champions League spelen, denken ze misschien er ook zo gemakkelijk over.”

“Daar hebben ze het juist moeilijk. Ik wil niet over Paris Saint-Germain oordelen, maar misschien hebben ze het te makkelijk in de competitie”, vervolgt de Belgische vleugelaanvaller. Paris Saint-Germain neemt het komende woensdag in de Champions League op tegen Liverpool. “Ze hebben een geweldig team, met drie topaanvallers: Sadio Mané, Roberto Firmino en Mohamed Salah. Maar Paris Saint-Germain kan van iedereen winnen, op een goede dag.”

Het contract van Hazard bij Chelsea loopt nog tot medio 2020 en hij heeft al eens laten doorschemeren dat Real Madrid zijn droomclub is. “Op dit moment concentreer ik me op Chelsea. Het is mogelijk dat ik mijn contract niet verleng. Ik zie mezelf niet in januari vertrekken in ieder geval, dat kan ik niet maken tegenover de club, het team en de fans. Komende zomer is een vertrek mogelijk, maar ik zou ook mijn hele carrière bij Chelsea kunnen blijven.”