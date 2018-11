Groningen-middenvelder op de radar in Engeland

Manchester United wil Juan Mata een nieuw, driejarig contract aanbieden. The Red Devils maken haast, nu duidelijk is geworden dat Atlético Madrid interesse heeft. (Daily Star)

Internazionale werd al genoemd als mogelijke bestemming voor Eliaquim Mangala, maar de verdediger van Manchester City kan ook in Engeland blijven. Wolverhampton Wanderers hoopt hem transfervrij te kunnen inlijven. (The Sun)

Emiliano Sala heeft er twee opties bijgekregen in de Premier League. Na Wolverhampton Wanderers en Everton zijn ook Leicester City en West Ham United geïnteresseerd in de aanvaller van FC Nantes. (Daily Mail)