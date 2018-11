‘Bosz is een van drie kandidaten bij Premier League-club in problemen’

Peter Bosz gaat mogelijk zijn debuut maken in het Engelse voetbal. De Daily Mirror heeft de trainer geïdentificeerd als mogelijke nieuwe manager van Southampton. Ook Brendan Rogers en Leonardo Jardim zouden op het lijstje staan van het bestuur van de huidige nummer achttien van de Premier League.

Southampton, waarbij onder anderen Wesley Hoedt onder contract staat, is bezig aan een tegenvallend seizoen. The Saints hebben acht punten, evenveel Cardiff City en hekkensluiter Fulham. Zaterdag werd er op Craven Cottage nog met 3-2 verloren van the Cottagers uit Londen.

Mark Hughes is sinds maart de manager van Southampton en heeft nog een contract tot medio 2021, maar het is de vraag hoelang hij nog mag blijven zitten. Hij heeft bovendien geen eenvoudig schema voor de boeg, want Southampton speelt dinsdag in de beker tegen Leicester City en treft hierna Manchester United en Tottenham Hotspur.

De 55-jarige Bosz had overigens al eerder in de Premier League aan de slag kunnen gaan, want in januari werd hij gebeld door een voorzitter uit Engeland. Bosz wees de aanbieding af: “Die man begreep er helemaal niets van. Ik kon werken bij een club in de Premier League en dat legde ik naast me neer. Maar ik had er gewoon de energie niet voor”, zei hij vorige week in een interview met Voetbal International.