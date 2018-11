Steijn laakt ‘willekeur’: ‘Lijkt dat topclubs bijna altijd vrijspraak krijgen'

Peter van Ooijen ontving zondagmiddag een rode kaart in het duel tussen VVV-Venlo en AZ (2-2), na een harde tackle op Adam Maher. De middenvelder van de Limburgers is van mening dat hij te hard gestraft werd door scheidsrechter Jeroen Manschot. “Ik heb hem niet geraakt”, benadrukt Van Ooijen in gesprek met FOX Sports. Trainer Maurice Steijn zegt tegenover de NOS dat VVV in ieder geval niet naar de tuchtcommissie zal stappen.

“Ik maak een sliding, dat had ik niet moeten doen. Voor mijn gevoel raak ik hem niet, hij laat zich gewoon vallen. Maar nogmaals: ik vind dat het geen slimme overtreding is”, aldus Van Ooijen. Hij is van mening dat de VAR de beslissing van Manschot had moeten corrigeren. “Dat lijkt me wel. De een denkt dat ik 'm wel raak, de ander niet.” Eerder dit seizoen kwam van Ooijen nog weg na een charge op Frenkie de Jong.

“Dat was wél een overtreding. Als je mij kent als speler, weet je dat ik niet veel overtredingen heb gemaakt. Dit was geen slimme overtreding. Ik had daar geen sliding moeten maken, maar ik raak hem niet”, stelt de middenvelder. Ondanks zijn standpunt, is de kans klein dat VVV een eventuele schorsing zal aanvechten bij de tuchtcommissie. Trainer Maurice Steijn tegenover de NOS: “Ik ga er niks meer van vinden. Ze moeten er zelf maar wat van vinden. Ik zeg er helemaal niks meer over.”

“Wat er ook gebeurt, wij gaan voorlopig niet meer naar Zeist. Willekeur. Het lijkt dat de topclubs, Feyenoord is een goed voorbeeld, die hebben zo'n goede advocaat, bijna altijd vrijspraak krijgen. Dat is ons niet gegund. Naar een clubje van ons niveau wordt niet omgekeken. Dan vinden ze het wel prima”, aldus Steijn, wiens frustratie veroorzaakt wordt door de schorsing voor Roel Janssen. “Als ik zeg dat ik de tackle van Janssen onbesuisd vind en dom, maar niet met de intentie om iemand te blesseren, gebruikt de tuchtcommissie mijn woorden om Janssen zwaarder te straffen.”