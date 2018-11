‘Kramer stuurt al na halfjaar in Israël aan op terugkeer in Nederland’

Na een halfjaar komt er mogelijk alweer een einde aan het dienstverband van Michiel Kramer bij Maccabi Haifa. Sport 5 weet te melden dat de 29-jarige spits zijn zaakwaarnemer de opdracht heeft gegeven om een nieuwe club te vinden, bij voorkeur in Nederland. Na de komst van de nieuwe trainer Eli Guttman is Kramer definitief overbodig geworden bij de Israëlische club.

Kramer tekende afgelopen zomer een eenjarig contract bij Maccabi Haifa, waar Fred Rutten (trainer) en Mohammed Allach (technisch directeur) op dat moment werkzaam waren. Allach besloot de Israëlische club eind oktober achter zich te laten, waarna ook Rutten en zijn Nederlandse staf, bestaande uit Rob Maas en Arno van Zwam, vertrokken. Met Kramer en Etiënne Reijnen bleven er nog twee Nederlanders achter in Haifa.

In zijn eerste competitiewedstrijd voor Maccabi Haifa, tegen Maccabi Tel Aviv, kreeg Kramer een rode kaart, waarna hij een schorsing van drie wedstrijden kreeg opgelegd. Daarna kwam de spits nog tot vier wedstrijden, voordat hij eind oktober op de bank terechtkwam. In het meeste recente duel, dat met 1-2 gewonnen werd van Hapoel Hadera, maakte Kramer geen deel uit van de wedstrijdselectie van Maccabi Haifa.

Volgens de berichten in de Israëlische media is Kramer de club dankbaar voor zijn houding, maar hij hoopt dat Maccabi Haifa in januari wil meewerken aan een transfer. De spits stond, voordat hij in Israël terechtkwam, onder contract bij Sparta Rotterdam. Eerder droeg Kramer het shirt van Feyenoord, ADO Den Haag, FC Volendam, NAC Breda en Excelsior.