Van Bronckhorst kritisch: ‘Ik vond hem niet goed in de wedstrijd zitten’

Feyenoord won zondagmiddag met 1-0 van FC Groningen, maar de Rotterdammers wisten in eigen stadion niet te imponeren. Trainer Giovanni van Bronckhorst zegt na afloop in gesprek met FOX Sports alleen tevreden te zijn over de eerste twintig minuten van het duel. “Daarna was het heel matig. Heel blij met de drie punten, maar het voetbal was niet goed”, stelt de oefenmeester.

“Dat is altijd moeilijk in het voetbal natuurlijk. Je start eigenlijk heel goed. De manier hoe je wil. De manier hoe je de laatste weken heb gespeeld. Dat geeft vertrouwen en dan wordt het minder. Ook in de keuzes en de veldbezetting. Dan kom je moeilijk aan voetballen toe. Dat hebben we de tweede helft ook gehad en dat was heel matig”, aldus Van Bronckhorst, die Nicolai Jörgensen in de tweede helft wisselde voor Dylan Vente.

“Ik vond Jörgensen niet goed in de wedstrijd zitten. Heel veel balverlies als aanspeelpunt in de eerste helft. Hij voelde zich niet al te best. We hebben het nog even aangekeken in de tweede helft en daarna hebben we hem eraf gehaald”, zegt Van Bronckhorst. Hij is in het bezit van een aflopend contract. “Wat ik al eerder heb gezegd: binnenkort gaan we met elkaar praten en dan zien we hoe de toekomst eruit komt te zien. Ik denk dat we eerst om tafel moeten gaan. Dat gaat ook gebeuren, maar tot de winterstop is er maar een ding dat telt: de volgende wedstrijd winnen.”

De enige treffer van het duel kwam op naam van Jens Toornstra. “Het eerste kwartier was goed, maar daarna worden we heel slordig. Er waren teveel foute ballen en we wilden te snel de laatste bal geven. We moeten meer geduld hebben en dat zet zich eigenlijk te hele wedstrijd voort”, stelt de doelpuntenmaker. “Als we het goed uitspelen, dan kan je makkelijk winnen vandaag. Nu blijft het tot het einde billenknijpen. Justin Bijlow pakt nog een paar goede ballen en een paar keer haalden we de voorzet eruit. Ja, er is ruimte voor verbetering.”

“We spelen nog veel thuiswedstrijden. In principe kunnen we de aansluiting blijven houden, maar het is niet iets waar ik naar kijk. Ik hoop gewoon dat we betere wedstrijden afleveren, waardoor we winnen en ik hier leukere interviews kan geven”, voegt Steven Berghuis toe in gesprek met RTV Rijnmond. “We hebben het erover, maar we weten het niet te vertalen naar een lange periode. De trainer geeft een paar dingen aan in de rust. Dat probeerden we op te pakken, maar het was in de tweede helft nog slechter.”