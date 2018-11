Kater voor Koeman in vierde duel als eindverantwoordelijke Fenerbahçe

Erwin Koeman heeft voor het eerst een wedstrijd verloren als hoofdtrainer van Fenerbahçe. De grootmacht uit Istanbul ging zondagavond in de Süper Lig onderuit op bezoek bij Trabzonspor: 2-1. Hugo Rodallega miste in de eerste helft een strafschop voor de thuisploeg, maar Filip Novak en José Sosa zorgden na rust alsnog voor het krachtsverschil. Fenerbahçe is door het verlies weer afgezakt naar een vijftiende plaats op de ranglijst en heeft nog maar één punt meer dan nummer zeventien Kayserispor.

Nadat Koeman met een gelijkspel tegen Galatasaray (2-2) debuteerde als hoofdtrainer van Fenerbahçe, volgde voor de interlandonderbreking zeges op Anderlecht en Alanyaspor (beide 2-0). Op bezoek bij Trabzonspor werd men na een klein halfuur voetballen gered door Harun Tekin. De doelman dook een strafschop van Rodallega uit de hoek, nadat Islam Slimani de bal na een vrije trap van Yusuf Yazici met de hand had beroerd in het eigen strafschopgebied.

Kort na rust moest Fenerbahçe alsnog buigen voor de aanvalsdrift van Trabzonspor. João Pereira bracht de bal vanaf de rechterkant van het veld in de doelmond van de bezoekers, waarna Novak Tekin met het hoofd kansloos liet: 1-0. Het team van Koeman ontsnapte daarna in korte tijd tweemaal aan een tweede tegentreffer. Novak schoot na een knappe rush alleen voor Tekin hoog over, terwijl Abdülkadir Ömür met een fraai balletje de lat raakte.

Daardoor hield Fenerbahçe uitzicht op een resultaat. Koeman bracht Mehmet Ekici en Baris Alici als invallers binnen de lijnen om wat te forceren, maar de Nederlander moest een kwartier voor tijd opnieuw een bittere pil slikken met zijn manschappen. José Sosa vond vanaf een meter of achttien op schitterende wijze de verre hoek en verdubbelde zo de voordelige marge voor Trabzonspor. Michael Frey deed daarna nog wel wat terug namens Fenerbahçe, maar de gelijkmaker bleef op miraculeuze wijze uit: Frey en Slimani teisterden beiden de lat in de absolute slotfase.