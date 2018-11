De Koel explodeert na doelpunt in allerlaatste seconden tegen AZ

AZ heeft zondagmiddag punten gemorst in de Eredivisie. Het team van John van den Brom kwam op bezoek bij VVV-Venlo vroeg op een 0-2 voorsprong, maar wisten die voorsprong niet vast te houden: 2-2. VVV eindigde het duel met tien man na een late rode kaart voor Peter van Ooijen, maar diep in de blessuretijd zorgde Patrick Joosten toch voor de gelijkmaker.

Als het slot niet zo tumultueus was geweest, had Oussama Idrissi voor het hoogtepunt van de wedstrijd gezorgd na een kwartier. De aanvaller trok naar binnen op de helft van VVV en werd bediend met een fraaie bal van Fredrik Midtsjö van achteruit. Idrissi plukte de bal op uit de lucht, kapte twee tegenstanders uit in het strafschopgebied en rondde beheerst af. Hij zorgde daarmee voor de 0-2, want uit een strafschop in de achtste minuut was AZ al op 0-1 gekomen. De videoscheidsrechter merkte een overtreding van Jerold Promes op Albert Gudmundsson op en Teun Koopmeiners maakte geen fout.

Het was voor VVV de snelste achterstand in eigen huis in de Eredivisie sinds 15 september 2012 (2-2 tegen NEC). AZ kende dus een uitstekende start in De Koel, terwijl VVV met het uitvallen van aanvoerder Danny Post nog een vroege domper te verwerken kreeg. VVV had het lastig, maar vond toch de aansluiting. Peniel Mlapa was het eindstation van een flitsende counter: hij schatte een fraaie steekpass van Ralf Seuntjens op waarde, liep de twee centrale verdedigers van AZ eruit en maakte er koeltjes 1-2 van.

De Alkmaarders zetten in het slot van de eerste helft weer aan. Guus Til trof de lat en een pegel van Idrissi werd gepareerd door Lars Unnerstall, waardoor VVV in de wedstrijd bleef. In de tweede helft probeerde de gastheer wel druk te zetten, maar AZ kwam niet vaak in moeilijkheden. De bezoekers leken vooral de voorsprong te willen verdedigen en dat zorgde voor een stuk minder aantrekkelijk voetbal na rust. Er kwam wel een grote kans voor AZ: Unnerstall redde prima op een halve volley van Idrissi.

De wedstrijd leek te eindigen in een zege voor AZ, zeker na een rode kaart voor VVV. In de blessuretijd beging Van Ooijen een onbesuisde tackle op Adam Maher. Van Ooijen werd vervolgens boos en werd door arbiter Danny Makkelie weggeduwd van de spelers van AZ. Ondanks dat VVV een man minder had, maakte Joosten er vlak voor tijd 2-2 van. Het doelpunt werd aanvankelijk niet goedgekeurd, maar de videoscheidsrechter zag dat er geen sprake van buitenspel was voordat Joosten zijn man uitkapte en knap afrondde.