Zaakwaarnemer irriteert Advocaat met tweets na doelpunten van ‘Venomena’

De roep om een basisplaats voor Nick Venema wordt steeds luider in Utrecht. De negentienjarige aanvaller viel zondag zeventien minuten voor tijd in tegen De Graafschap (5-0) en produceerde de laatste twee doelpunten van de wedstrijd. Door blessureleed en een ietwat tegenvallende Cyriel Dessers kampt Utrecht met een spitsenprobleem en velen zien in Venema de oplossing. Dick Advocaat benadrukt echter zijn eigen plan te trekken.

De zaakwaarnemer van Venema, Louis Laros, liet tijdens de wedstrijd weten het onbegrijpelijk te vinden dat zijn cliënt weinig kansen krijgt van Advocaat. "Hij doet het gewoon weer binnen zes minuten", twitterde hij na de eerste treffer. "Onbegrijpelijk dat hij zo weinig kansen krijgt. Wat een fenomeen." Na het tweede doelpunt volgde een veelzeggende 'Tsja...'. Venema, die inmiddels al de bijnaam Venomena heeft, wacht nog op zijn eerste basisplaats bij Utrecht en Advocaat laat zich niet opjagen door Laros.

"Meneer Laros moet zich hier niet mee bemoeien en gewoon hopen dat het heel goed gaat met Venema", stelt de trainer in gesprek met RTV Utrecht. "Volgens mij gaat het bij meneer Laros alleen maar om het geld, want daar ken ik hem ook van. Laat hij zich nou niet bemoeien met dit soort dingen en hopen dat het heel goed gaat met Venema, dat is goed voor FC Utrecht, voor Nick en dus waarschijnlijk ook voor hem."

Advocaat zegt tegen de NOS zijn eigen gang te gaan. "Ik gebruik mijn ogen en kijk naar wat ik zie in de wedstrijden. We kennen de kwaliteiten van Nick, dus dat is het probleem niet", verzekert de trainer, die onlangs aangaf graag nog een nieuwe spits te willen hebben. Grootaandeelhouder Frans van Seumeren wees erop dat Utrecht al beschikt over Venema. "Hij heeft gelijk als hij dat zegt, want hij wil de portemonnee niet trekken", lacht Advocaat. "Als Nick dit iedere wedstrijd doet hebben wij geen nieuwe spits nodig. Zo is het ook, natuurlijk."