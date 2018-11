Barcelona is koppositie kwijt door achtste competitietreffer André Silva

Sevilla is de nieuwe koploper van LaLiga. De club uit Andalusië won zondag op eigen veld met 1-0 van Real Valladolid en passeert Barcelona daarmee op de ranglijst. Het verschil tussen beide teams bedraagt na dertien competitiewedstrijden één punt in het voordeel van Sevilla. André Silva groeide met zijn achtste competitietreffer van dit seizoen uit tot matchwinner.

Nadat Barcelona zaterdagavond met 1-1 gelijkspeelde op bezoek bij Atlético Madrid, kreeg Sevilla een uitgelezen mogelijkheid om de koppositie over te nemen van de Catalanen. Pablo Machín had in zijn basiself geen ruimte voor Quincy Promes, maar de oefenmeester kon wel rekenen op André Silva. De Portugese spits opende na precies een halfuur voetballen de score, door de bal na een voorzet van Pablo Sarabia tegen de touwen te koppen.

Sevilla was de bovenliggende partij in de eerste helft en ging zo verdiend met een voorsprong aan de thee. Wissam Ben Yedder was na een uur dicht bij de 2-0, maar doordat zijn aanname te wensen overliet, kon doelman Jordi Masip ingrijpen. Kort erna dacht Enes Ünal Real Valladolid op gelijke hoogte te brengen, maar het doelpunt van de Turkse spits werd na raadpleging van de videoscheidsrechter afgekeurd vanwege buitenspel.

Halverwege de tweede helft had Masip een fraaie redding in huis op een schot van Sarabia, waardoor Sevilla in de slotfase alle zeilen moest bijzetten om de overwinning uit het vuur te halen. Ünal scoorde een kwartier voor tijd weer, maar doordat hij opnieuw werd teruggefloten vanwege buitenspel en Tomas Vaclik in blessuretijd nog een fraaie redding in huis had, bleef Sevilla uiteindelijk op de been. Promes maakte twee minuten voor tijd als invaller zijn rentree.