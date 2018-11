Pérez ziet ‘opvolger Hakim Ziyech’: ‘Voor Feyenoord is het veel geld’

Kenneth Pérez denkt dat Ritsu Doan toe is aan een stap hogerop. De sterspeler van FC Groningen liet zondag een goede indruk achter in de wedstrijd tegen Feyenoord, al was het niet genoeg voor een goed resultaat (1-0 nederlaag). Doan, die voor rust de paal trof na een goede individuele actie, zou volgens Pérez wel bij Ajax of Feyenoord kunnen spelen.

"Hij heeft natuurlijk een Japanse mentaliteit en zal waarschijnlijk niet zo snel onder de indruk raken van De Kuip. Veel mensen zeggen altijd: je komt van de subtop en De Kuip is zo indrukwekkend, dat je niet meer kunt voetballen", zegt de analist bij FOX Sports. Hij heeft echter wel zijn bedenkingen bij het prijskaartje van Doan.

Afgelopen zomer weigerde Groningen nog een miljoenenbod van CSKA Moskou. "Groningen wil waarschijnlijk tien miljoen hebben, omdat ik begreep dat ze een bod van zeven miljoen al hebben afgeslagen. Dat lijkt me veel geld voor Feyenoord", geeft Pérez aan. "Ajax kan dat natuurlijk makkelijk betalen. De opvolger van Hakim Ziyech misschien, waarom niet?"

Zaterdag liet trainer Danny Buijs van Groningen al weten te rekenen op een vertrek van de twintigjarige Aziaat. Het is volgens Buijs slechts een kwestie van tijd, voordat de creatieve middenvelder een stap hogerop zet. "Als er niks tussen komt, is hij volgende zomer sowieso weg. De vraag is of het niet al deze winter gebeurt. Ik hoop uiteraard op een paar maanden later, maar dat is niet aan mij."