Klaassen en Moisander halen opgelucht adem na treffer in extremis

Werder Bremen heeft zondagmiddag ternauwernood nieuw verlies voorkomen in de Bundesliga. De ploeg van trainer Florian Kohfeldt leek in de uitwedstrijd tegen SC Freiburg af te stevenen op de vierde competitienederlaag op rij, maar Ludwig Augustinsson zorgde in tweede minuut van de blessuretijd toch nog voor een puntendeling: 1-1. Werder Bremen blijft door het gelijkspel zevende staan in de Bundesliga.

Davy Klaassen speelde namens Werder Bremen negentig minuten en miste in de eerste helft een enorme kans. De voormalig Ajacied dook na ruim een halfuur voetballen in kansrijke positie op voor het doel van Freiburg, maar zijn kopbal kon Alexander Schwolow vervolgens niet verschalken. Die misser van Klaassen kwam de bezoekers op slag van rust duur te staan: Niklas Moisander beroerde de bal in het eigen strafschopgebied met de hand, waarna Luca Waldschmidt vanaf elf meter de score opende.

Na een uur voetballen ontsnapte Werder Bremen aan een tweede tegentreffer. Jérôme Gondorf had de bal voor het inschieten na voorbereidend werk van Pascal Stenzel, maar Jiri Pavlenka voorkwam met een knappe redding erger leed voor die Grün-Weißen. Kohfeldt wisselde in het laatste halfuur aanvallend met het inbrengen van Milot Rashica, Yuya Osako en Claudio Pizarro en werd daar in absolute slotfase ook voor beloond. Augustinsson schoot na een hoekschop in de drukte raak.