FC Emmen foetert richting arbitrage na late nederlaag tegen Excelsior

FC Emmen betreurt het optreden van arbiter Erwin Blank in de wedstrijd tegen Excelsior. De ploeg uit Drenthe leek zondagmiddag een punt te gaan pakken, maar in de voorlaatste minuut bepaalde Ryan Koolwijk anders (1-2). Het doelpunt kwam voort uit een ingooi van Excelsior, die eigenlijk voor Emmen had moeten zijn.

Een corner van de bezoekers werd door niemand verlengd, waarna de bal over de zijlijn belandde. "Het is honderd procent een ingooi voor ons. De scheidsrechter mag dat dan weer niet terugkijken", zegt aanvoerder Anco Jansen tegen FOX Sports. "Het is van levensbelang. Wij spelen tegen degradatie. Hij wordt toch niet geraakt? Het zou heel knap zijn als de grensrechter dat gezien heeft, of niet? Dan is die bal toch gewoon voor ons?"

Jansen spreekt van duur puntenverlies. "Het is niet de eerste keer dat we punten tegen een directe concurrent laten liggen. De punten zijn verschrikkelijk duur voor ons. Als je ze dan iedere keer zo overboord flikkert dan ben je daar wel ziek van, geloof me nou", aldus de aanvaller. Trainer Dick Lukkien baalt net als Jansen van de arbitrage; niet alleen viel het winnende doelpunt uit een onrechtmatige ingooi, ook was het volgens hem mogelijk buitenspel.

"Bij het schot staat Denis Mahmudov rechts van onze keeper. Dan mag je volgens mij gaan kijken of het geen hinderlijk buitenspel is", vindt de oefenmeester. "Ik vind het frappant dat ze geen moment hebben getwijfeld om de VAR te raadplegen. En het begint bij de ingooi die voor ons is, althans vanuit mijn hoek. Als dat echt zo was, dan kan ik daar wel pissig over worden. Want het scheelt gewoon twee punten."