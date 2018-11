Chievo van nul af na stunt in Napels; Hateboer scoort in doldwaze minuut

Napoli heeft zondag averij opgelopen in de Serie A. De ploeg van Carlo Ancelotti liep zich stuk op hekkensluiter Chievo: 0-0. De nummer laatst heeft daardoor eindelijk een positief saldo: men begon met drie minpunten en heeft dankzij vier remises nu één punt. Bij het duel tussen Empoli en Atalanta was een doelpunt van Hans Hateboer niet genoeg voor een punt voor de bezoekers: 3-2.

Napoli - Chievo 0-0

Napoli had een zege nodig om op zes punten afstand van koploper Juventus te blijven. Chievo, met debuterend trainer Domenico Di Carlo op de bank, bezorgde de thuisploeg echter voldoende problemen. Voor rust liet José Callejón twee mogelijkheden op de 1-0 onbenut, terwijl Joel Obi tot tweemaal toe naliet om Chievo op voorsprong te brengen. in de tweede helft pareerde doelman Stefano Sorrentino een vrije trap van Lorenzo Insigne en een schot van Dries Mertens, terwijl Insigne en Koulibaly Kalidou ook nog de paal troffen. Daardoor pakte Chievo, dat dit seizoen als enige nog geen overwinning boekte, verrassenderwijs een punt.

Empoli – Atalanta 3-2

Hateboer scoorde voor de interlandonderbreking in de 4-1 zege van Atalanta op Internazionale en de vleugelspeler was tegen Empoli opnieuw trefzeker. Hij kopte vijf minuten voor rust na een afgemeten voorzet van Duván Zapata de 0-2 tegen de touwen, luttele seconden nadat Francesco Caputo een strafschop had gemist namens de thuisploeg. Atalanta was na een halfuur voetballen op voorsprong gekomen door een doelpunt van Remo Freuler, maar Empoli liet nog voor rust de aansluitingstreffer aantekenen via Antonino La Gumina. In de tweede helft hield Atalanta lang stand, maar in de slotfase ging het toch nog mis. Andrea Masiello liep de gelijkmaker in eigen doel, waarna Matías Silvestre Empoli in blessuretijd zelfs de zege bezorgde. Atalanta stond op dat moment al met tien man op het veld, doordat Josip Ilicic kort na de gelijkmaker met rood van het veld was gestuurd. Marten de Roon en Hateboer maakten de negentig minuten wel vol.