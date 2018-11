Tactisch plan Emery pakt goed uit voor Arsenal in zware uitwedstrijd

Arsenal heeft zondagmiddag een knappe overwinning geboekt in de Premier League. Het team van coach Unai Emery won met 1-2 bij Bournemouth, dat dit seizoen op eigen veld pas één keer had verloren. Pierre-Emerick Aubameyang groeide halverwege de tweede helft uit tot matchwinner. Arsenal verstevigt zijn vijfde plaats in de Premier League door de overwinning en is nummer vier Chelsea na dertien competitiewedstrijden tot op één punt genaderd.

Emery besloot voor de uitwedstrijd op Dean Court de bezem door zijn basiself te halen. De Spanjaard koos voor een vijfmansdefensie, hetgeen ten koste ging van onder meer sterspeler Mesut Özil. Bournemouth ging met Nathan Aké in de basiself furieus van start en dacht na acht minuten voetballen al op voorsprong te komen. David Brooks verschalkte Bernd Leno na voorbereidend van Joshua King, maar het doelpunt van de Welshman werd uiteindelijk afgekeurd vanwege buitenspel, ondanks dat hij op het moment dat hij werd bediend op gelijke hoogte leek te staan met de laatste verdediger van Arsenal. Kort erna diende het eerste wapenfeit van de bezoekers. zich aan: een afstandsknal van Lucas Torreira belandde op de paal.

De formatie uit Londen kwam daarna lange tijd niet meer in de buurt van het doel van Bournemouth, maar nam na precies een halfuur wel de leiding. Sead Kolasinac trok de bal vanaf de linkerflank terug richting de rand van het strafschopgebied, waarna Jefferson Lerma de bal kiezelhard in eigen doel werkte: 0-1. Kort erna voorkwam Asmir Begovic dat Alex Iwobi kon scoren met een geplaatst schot. Arsenal leek de rust vervolgens te halen met een nipte voorsprong, maar in de blessuretijd van de eerste helft ging het toch nog mis voor the Gunners. Brooks had in het strafschopgebied oog voor King, waarna de Noors international Leno kansloos liet met een schitterende uithaal in de bovenhoek.

Na de onderbreking kwam Arsenal sterk uit de kleedkamer. Na balverlies van Lerma bediende Henrikh Mkhitaryan Aubameyang, maar de aanvaller uit Gabon schoot vervolgens uit kansrijke positie wild over. De aanvalsdrift van Arsenal werd halverwege de tweede helft echter alsnog beloond. Iwobi had een fraaie steekpass in huis op Kolasinac, waarna de vleugelverdediger Aubameyang een niet te missen kans bood: 1-2. Kort erna had Mkhitaryan de wedstrijd op slot kunnen gooien na een razendsnelle counter, maar de middenvelder uit Armenië werd na uitstekend voorbereidend werk van Aubameyang in de steek gelaten door zijn aanname. Daardoor mocht Bournemouth blijven hopen op een resultaat. De succesformatie van Eddie Howe voerde de druk in de laatste tien minuten flink op en kreeg ook enkele zeer goede mogelijkheden. De beste kans was vijf minuten voor tijd voor Lerma, maar zijn afstandsknal belandde op de paal. Arsenal hield daarna stand.