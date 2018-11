Feyenoord wordt niet bestraft voor verval na fraaie goal Toornstra

Feyenoord heeft zondag geen fout gemaakt in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De ploeg van Giovanni van Bronckhorst had genoeg aan een doelpunt van Jens Toornstra in een sterke openingsfase: 1-0. Na het openingsdoelpunt volgde een duidelijk verval bij de Rotterdammers, maar daar werden ze niet voor bestraft door Groningen.

Feyenoord moest het stellen zonder de geblesseerde Robin van Persie en de geschorste Jeremiah St. Juste. Ten opzichte van de 0-2 zege op Heracles Almelo, voor de interlandperiode, voerde trainer Giovanni van Bronckhorst twee wijzigingen door: Eric Botteghin en Tyrell Malacia speelden op de plekken van respectievelijk Sven van Beek en Calvin Verdonk. Groningen, dat zonder wijzigingen aantrad, werd in de openingsfase overrompeld in De Kuip. Feyenoord speelde de bal makkelijk rond en beloonde zichzelf al in de zevende minuut.

Jordy Clasie lanceerde Toornstra met een fraaie lange bal van achteruit. Toornstra stond op één lijn met de achterhoede van Groningen kon daarom volledig vrij opduiken voor keeper Sergio Padt. Hij nam de bal aan op de borst en volleerde knap raak in de linkerhoek: 1-0. Ook in de daaropvolgende fase controleerde Feyenoord de wedstrijd, maar het tempo daalde gestaag en daardoor kon ook Groningen eruit komen. Na 24 minuten soleerde Ritsu Doan in het strafschopgebied langs Malacia en schoot hij op de paal, via het been van keeper Justin Bijlow.

Vlak voor rust volgde nog een grote mogelijkheid voor de bezoekers. Mimoun Mahi hield de bal even bij zich aan de rechterflank, alvorens Samir Memisevic te bedienen. De Bosniër gaf zijn schot niet voldoende richting mee, waardoor Bijlow redding kon brengen. Even daarna kreeg Steven Berghuis een soortgelijke kans op aangeven van Nicolai Jörgensen; Padt bracht redding. Feyenoord was de controle in ieder geval kwijt, omdat Groningen meer durf toonde na de 1-0. Ook na rust golfde het spel op en neer en morde het thuispubliek enigszins, omdat het bij Feyenoord niet soepel liep.

Halverwege de tweede helft werd Berghuis gevaarlijk namens de thuisploeg, maar Padt verwerkte zijn afstandsschot. Namens Groningen werd onder meer Mahi gevaarlijk. De tweede helft kabbelde voort, al veerden de supporters wel op toen Tonny Vilhena in de tachtigste minuut de lat trof met een venijnig schot van grote afstand. Aan beide kanten ging veel mis en gescoord werd er niet meer, hoewel Berghuis nog de paal trof. Feyenoord blijft op de derde plek staan; de achterstand op Ajax en PSV is nog altijd respectievelijk acht en dertien punten. Volgende week neemt Feyenoord het thuis op tegen de koploper.